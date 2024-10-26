Карточки боя Анкалаев – Ракич: Магомед единогласно проиграл первый раунд

Магомед Анкалаев проиграл первый раунд в бою с Александром Ракичем.

В Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 308 состоялся бой в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Александром Ракичем .

По итогам трех раундов Анкалаев выиграл со счетом 29-28, 29-28, 29-28.

На карточках всех троих судей Магомед отдал первый раунд, но затем забрал вторую и третью пятиминутки.

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