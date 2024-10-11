Али Абдель-Азиз: «Белал готов выйти на бой в декабре. С кем? Это может быть Шавкат, Усман или кто угодно»
Али Абдель-Азиз заявил, что Белал Мухаммад готов провести защиту пояса в декабре.
«Белал готов выйти на бой в декабре. Никаких проблем. Мы готовы, но в UFC должны об этом объявить. Я не могу анонсировать бой в вашем подкасте. Скорее всего, вы увидите Белала в декабре. С кем, где, когда – вопрос к Дане Уайту.
Это может быть Шавкат [Рахмонов]. Это может быть [Камару] Усман. Это может быть кто угодно, кого захочет UFC. Я сказал, что если ты чемпион, то должен защищать титул против [того, кого] они тебе назначат. Неважно, кто это будет», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз.
В июле-2024 Белал Мухаммад стал чемпионом UFC в полусреднем весе, единогласным решением судей победив Леона Эдвардса.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Fighting
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