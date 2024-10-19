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Мухаммад – про Конора: «Ему нужно пройти реабилитацию»

Белал Мухаммад отреагировал на недавнюю атаку Конора Макгрегора в соцсетях.

«Я бы с удовольствием врезал Белалу левым хуком в висок и отобрал у него чемпионскую корону», – написал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор в удалённом впоследствии твите.

Чемпион UFC в полусредней весовой категории Белал Мухаммад сразу ответил на критику:

«Я не думаю, что он когда-нибудь снова будет драться. Сейчас он находится в той части своей жизни, когда начинает понимать, что люди начинают забывать о нем. 

Ему так нравится это внимание, поэтому, когда он видит, что в UFC происходит что-то, что попадает в заголовки, он хочет привлечь к себе внимание», – сказал Белал Мухаммад.

10 фактов о новом чемпионе UFC Белале Мухаммаде: называет фанатов алкашами и любит драться в Рамадан

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Junkie
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