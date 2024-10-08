  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Али Абдель-Азиз: «Конору минимум пять раз предлагали бой с Гейджи. Думаю, он не хотел проигрывать нашей команде»
1

Али Абдель-Азиз: «Конору минимум пять раз предлагали бой с Гейджи. Думаю, он не хотел проигрывать нашей команде»

Али Абдель-Азиз рассказал, что Конору минимум пять раз предлагали бой с Гейджи.

«Давайте будем честными, Конор Макгрегор никогда, никогда, никогда... Ему предлагали этот бой как минимум пять раз. Но Конор никогда не хотел иметь ничего общего с Джастином Гейджи. 

Он сказал, что причина, по которой он не хотел драться с Джастином, в том, что тот плохо отзывался о нем в инстаграме и твиттере. Думаю, он не хотел проигрывать нашей команде», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз.

Конор хочет титульник в полусреднем весе: «Я сила, с которой нужно считаться»

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Submission Radio
logoUFC
logoMMA
logoКонор Макгрегор
logoДжастин Гейджи
logoАли Абдель-Азиз
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Абдель-Азиз – о бое Нурмагомедова и Макгрегора: «Хабиб отнял у него все. Когда Конор смотрит на себя в зеркало, думает о дагестанце, который носит папаху»
12сегодня, 07:41
Порье допустил, что может подраться с Конором, Холлоуэем и Ковингтоном
216 июля, 12:57
Абдель-Азиз – о Коноре: «Если он хочет драться с Махачевым, то придется завязать с алкоголем и прекратить принимать наркотики»
1010 июня, 14:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бивол и Бетербиев 12 октября подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать
2017 минут назад
Хорхе Масвидаль: «Я могу вернуться в UFC уже в декабре, если подвернется подходящий бой»
136 минут назад
Умар Нурмагомедов: «Даже если весь мир скажет «Мераб победит Умара», это не придаст тебе смелости встретиться со мной в январе»
сегодня, 10:53
Ислам Махачев: «Я заслуживаю первое место P4P»
6сегодня, 09:29
Лопес – Кроуфорду: «Весь мир должен увидеть, как я тебя побью. Подерусь бесплатно»
2сегодня, 09:23
Конор – о подготовке Яна к бою с Фигейредо: «Потрясающая работа! Просто. Блестяще»
1сегодня, 09:07
Камару Усман: «У Махачева больше инструментов в арсенале, но с тем, что есть, Алекс Перейра – первый номер P4P»
2сегодня, 08:53
Бивол и Бетербиев поучаствовали в фотосессии с чемпионскими поясами перед боем в Эр-Рияде
5сегодня, 08:43Фото
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2024
88сегодня, 08:30
Топурия – о бое с Махачевым: «Давай оставим детей, тусующихся с тобой, и решим это как взрослые люди в октагоне в 2025-м»
11сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
227 сентября, 17:13Кино
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото