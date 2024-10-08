Али Абдель-Азиз: «Конору минимум пять раз предлагали бой с Гейджи. Думаю, он не хотел проигрывать нашей команде»
Али Абдель-Азиз рассказал, что Конору минимум пять раз предлагали бой с Гейджи.
«Давайте будем честными, Конор Макгрегор никогда, никогда, никогда... Ему предлагали этот бой как минимум пять раз. Но Конор никогда не хотел иметь ничего общего с Джастином Гейджи.
Он сказал, что причина, по которой он не хотел драться с Джастином, в том, что тот плохо отзывался о нем в инстаграме и твиттере. Думаю, он не хотел проигрывать нашей команде», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз.
Конор хочет титульник в полусреднем весе: «Я сила, с которой нужно считаться»
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Submission Radio
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