«Танк». Ислам Махачев отреагировал на победу Абдулрашида Садулаева на ЧМ по борьбе
Ислам Махачев поздравил Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира.
«Танк», – подписал фото чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Абдулрашид Садулаев стал чемпионом мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях, победив в дивизионе до 92 кг.
Абдулрашид Садулаев: «Это был принципиальный чемпионат мира, он нужен был мне не меньше, чем Олимпиада. Последний год был очень тяжелый»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Ислама Махачева
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