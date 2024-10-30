Мухаммад – о бое с Рахмоновым: «Мне нужно мясо Шавката»
Белал Мухаммад готов разобраться с Шавкатом Рахмоновым.
«Я просил данный поединок. Я охотник, голодаю. Мой холодильник пуст и мне нужно мясо Шавката», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.
Белал Мухаммад и Шавкат Рахмонов проведут поединок на турнире UFC 310 8 декабря.
Рахмонов сожрал очередного соперника и вообще не проигрывает. Но получит ли он титульник UFC?
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Uncensored
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости