Мухаммад – о бое с Рахмоновым: «Мне нужно мясо Шавката»

Белал Мухаммад готов разобраться с Шавкатом Рахмоновым.

«Я просил данный поединок. Я охотник, голодаю. Мой холодильник пуст и мне нужно мясо Шавката», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.

Белал Мухаммад и Шавкат Рахмонов проведут поединок на турнире UFC 310 8 декабря.

Рахмонов сожрал очередного соперника и вообще не проигрывает. Но получит ли он титульник UFC?