Шара Буллет открыт к реваншу с Петросяном: «За такие деньги хоть каждый день буду драться»

Шарабутдин Магомедов согласен снова подраться с Арменом Петросяном.

«Согласен ли я на реванш? Да вперед. Хоть в Макао через месяц готов подраться. С Арменом хоть каждый день готов за такие деньги. Это мои самые большие деньги в карьере? Да», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов , который 26 октября нокаутировал Армена Петросяна двойным бэкфистом.

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