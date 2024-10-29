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Шара Буллет открыт к реваншу с Петросяном: «За такие деньги хоть каждый день буду драться»

Шарабутдин Магомедов согласен снова подраться с Арменом Петросяном.

«Согласен ли я на реванш? Да вперед. Хоть в Макао через месяц готов подраться. С Арменом хоть каждый день готов за такие деньги. Это мои самые большие деньги в карьере? Да», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов, который 26 октября нокаутировал Армена Петросяна двойным бэкфистом.

Обновление рейтингов UFC: Хамзат Чимаев поднялся на 10 мест и попал в топ-3 в среднем весе, Шара Буллет – 14-й

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sport24
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средний вес (MMA)
Армен Петросян
logoШарабутдин Магомедов
logoШара Буллет - Петросян
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