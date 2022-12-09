Вячеслав Василевский: «Шлеменко ничего великого не сделал. Провел 70 боев? Большинство из них было с мешками, а некоторым он еще и проиграл»

Российский боец охарактеризовал .

«Александр – великий боец? Он не великий боец. Он высокомерный боец. Это разные вещи. Толе Токову он говорил, что якобы он проложил ему дорогу на вершину Bellator. Это же бред!

Мне он говорил: «Я тебе в жизни хотел помочь…». С какого перепуга он хотел мне помочь?! Где и когда? С какого перепуга он проложил Толе дорогу?! Этот человек ( ) сам все сделал, и Федор ему помогал.

Зачем Александр приписывает себе все эти истории? Причем как человек, который смотрит на всех сверху, будто шахматные фигуры переставляет… Это говорит о высокомерии человека, о его завышенной самооценке.

Александр – суровый и серьезный? Он угрюмый. Недовольный всегда, напыщенный. Это уже другая история – что он ходит с таким видом. И совсем другое, когда он абсолютно спокойно говорит высокомерные вещи: «Этому я помог, этому я сделал, а этот должен быть благодарен». Он ставит себя выше других.

Я не считаю, что он лучше меня как боец. Я вот – шестикратный чемпион мира по боевому самбо. А он? Чемпион Bellator? Он ничего великого не сделал. Провел 70 боев? Большинство из них было с мешками, а некоторым он еще и проиграл», – сказал Василевский.

Александр Шлеменко: «Я всегда жил ради общего блага, ради людей, старался и стараюсь приносить обществу пользу. И мне для этого кресло и должность не нужны»

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