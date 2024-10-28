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Монсон – о Чимаеве: «Его путь – стать чемпионом UFC. У него такое же давление, как у Хабиба»

Джефф Монсон считает, что Хамзат Чимаев должен стать чемпионом UFC.

«Хамзат выглядел действительно очень хорошо. Знаете, все были обеспокоены его травмами и здоровьем. И это был первый бой после этих проблем. Так что я не знал, каким бойцом перед нами предстанет Чимаев. В итоге он в доминирующей форме победил топового соперника. Прямо сейчас его путь – стать чемпионом UFС.

Думаю, любому будет очень трудно справиться с Чимаевым, его борьба настолько мощная и доминирующая. Плюс он владеет джиу-джитсу, и его стойка становится все лучше. Хамзат просто валит людей с ног на землю – такой он сильный и агрессивный. И когда он сбивает людей с ног, он не дает им подняться.

У него такое же давление, как у Хабиба Нурмагомедова. Только джиу-джитсу Хабиба в начале его карьеры в UFC не было таким хорошим, но со временем стало намного лучше», – заявил боец MMA Джефф Монсон.

Нокаут двойным бэкфистом, сломанные зубы, гематома на пол-лица – это все главный турнир года в UFC

Хамзат Чимаев: «Не хотел драться с Уиттакером. Я равнялся на этого парня»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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