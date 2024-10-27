Адесанья – о вызове Шаре Буллета: «Какого хрена я сделал? Почему он упомянул меня?»

Исраэль Адесанья отреагировал на вызов Шарабутдина Магомедова.

«Не произноси мое имя своим поганым ртом (смеется). Какого хрена я сделал? Почему он упомянул меня?» – сказал экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья .

Напомним, Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна во втором раунде поединка на UFC 308.

Шара Буллет: «Говорят, что Адесанья – лучший ударник. Но я теперь здесь. Считаю себя сильнейшим. Можем подраться хоть в Макао»

Шара Буллет: «Адесанье нужно уйти на пенсию, чтобы избежать поединка со мной»