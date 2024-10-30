Шара Буллет: «А зачем его добивать? Убивать, что ли, человека?»
«У Армена карьера же еще впереди, зачем на кон многое ставить? Мне не хочется, чтобы его карьера под вопросом оказалась. Потому что я чувствовал, что в первом раунде по нему много раз приложился. Может, зрители через экран не видят, но я вживую видел, что он пару раз уже «клюнул», просто резко в себя приходил, но раза три он точно «клюнул».
Я уже понимал, что накапливается этот тоннаж ударов. После такого, когда даже легкий удар попадает, человек полностью отключается. Это приводит к большому сотрясению – минимум полгода без тренировок.
А зачем его добивать? Убивать, что ли, человека? Если бы, допустим, был гонг, судья не разнял и третий раунд бы начался, я бы рад был продолжить. Потому что в этом третьем раунде ему мало что светило бы.
В первом раунде я не раскрывался, ко второму начал уже чуть использовать что-то. Я хотел посмотреть, что он готовит, на что рассчитывает. Я его полностью читал и к третьему раунду пошел бы на абордаж», – сказал Шарабутдин Магомедов.
На турнире UFC 308 Шарабутдин Магомедов победил Армена Петросяна нокаутом во втором раунде.
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