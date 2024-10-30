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Шара Буллет: «А зачем его добивать? Убивать, что ли, человека?»

Шара Буллет рассказал, почему не стал добивать Армена Петросяна.

«У Армена карьера же еще впереди, зачем на кон многое ставить? Мне не хочется, чтобы его карьера под вопросом оказалась. Потому что я чувствовал, что в первом раунде по нему много раз приложился. Может, зрители через экран не видят, но я вживую видел, что он пару раз уже «клюнул», просто резко в себя приходил, но раза три он точно «клюнул».

Я уже понимал, что накапливается этот тоннаж ударов. После такого, когда даже легкий удар попадает, человек полностью отключается. Это приводит к большому сотрясению – минимум полгода без тренировок.

А зачем его добивать? Убивать, что ли, человека? Если бы, допустим, был гонг, судья не разнял и третий раунд бы начался, я бы рад был продолжить. Потому что в этом третьем раунде ему мало что светило бы.

В первом раунде я не раскрывался, ко второму начал уже чуть использовать что-то. Я хотел посмотреть, что он готовит, на что рассчитывает. Я его полностью читал и к третьему раунду пошел бы на абордаж», – сказал Шарабутдин Магомедов.

На турнире UFC 308 Шарабутдин Магомедов победил Армена Петросяна нокаутом во втором раунде.

Нокаут двойным бэкфистом, сломанные зубы, гематома на пол-лица – это все главный турнир года в UFC

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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