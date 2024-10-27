Эдуард Вартанян: «Шара способен нокаутировать Адесанью»

Эдуард Вартанян считает, что Шара Буллет способен нокаутировать Адесанью.

«Готов ли Шара к Адесанье ? Здесь Исраэлю уже надо быть готовым, а не только Буллету . Шара способен нокаутировать его», – сказал победитель Гран-при ACA в легком весе Эдуард Вартанян .

Адесанья – о вызове Шары Буллета: «Какого хрена я сделал? Почему он упомянул меня?»

Шара Буллет: «Говорят, что Адесанья – лучший ударник. Но я теперь здесь. Считаю себя сильнейшим. Можем подраться хоть в Макао»