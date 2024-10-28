Топурия – в соцсетях: «Сказал и выполнил. Первый, кто нокаутировал Холлоуэя. И все еще непобежден»
Илия Топурия обратился к фанатам в соцсетях после победы над Максом Холлоуэем.
«Сказал и выполнил. Первый, кто нокаутировал его. 16-0 и все еще не побежден. Спасибо всем за поддержку», – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия.
Напомним, Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в третьем раунде главного поединка UFC 308.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Илии Топурии
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