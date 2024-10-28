Кормье – о Топурии: «Не знаю, видел ли кого-то в полулегком весе с ударкой Илии. Таких навыков не было даже у Конора»
Даниэль Кормье восхищен боксерскими навыками Илии Топурии.
«Я не знаю, видел ли в полулегком весе парня, который бил бы на уровне Топурии. У Конора Макгрегора была большая мощь для этой весовой категории, но у него не было таких навыков, если брать именно бокс.
Некоторые люди сравнивают Илию с Геннадием Головкиным. Помните, как он выносил соперников в начале карьеры? Топурия такой же», – сказал бывший чемпион UFC Даниэль Кормье.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
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