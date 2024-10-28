Кормье – о Топурии: «Не знаю, видел ли кого-то в полулегком весе с ударкой Илии. Таких навыков не было даже у Конора»

Даниэль Кормье восхищен боксерскими навыками Илии Топурии.

«Я не знаю, видел ли в полулегком весе парня, который бил бы на уровне Топурии . У Конора Макгрегора была большая мощь для этой весовой категории, но у него не было таких навыков, если брать именно бокс.

Некоторые люди сравнивают Илию с Геннадием Головкиным . Помните, как он выносил соперников в начале карьеры? Топурия такой же», – сказал бывший чемпион UFC Даниэль Кормье .

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