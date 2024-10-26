Анкалаев – о Ракиче: «Ничего не понял в его ударке. Очень медленный»
Магомед Анкалаев оценил поединок с Александром Ракичем.
«Ничего не понял в ударке Ракича. Очень медленный, сам не атаковал и работать не давал.
Алекс, не сбегай от меня. Фанаты хотят увидеть этот бой», – сказал боец UFC Магомед Анкалаев после единогласной победы над Александром Ракичем на UFC 308.
UFC 308: Топурия – Холлоуэй, Уиттакер – Чимаев, Анкалаев победил Ракича
Топурия vs Холлоуэй, возвращение Чимаева, шанс на титульник для Анкалаева – супертурнир UFC в Абу-Даби
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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