Анкалаев – о Ракиче: «Ничего не понял в его ударке. Очень медленный»

Магомед Анкалаев оценил поединок с Александром Ракичем.

«Ничего не понял в ударке Ракича. Очень медленный, сам не атаковал и работать не давал.

Алекс, не сбегай от меня. Фанаты хотят увидеть этот бой», – сказал боец UFC Магомед Анкалаев после единогласной победы над Александром Ракичем на UFC 308.

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