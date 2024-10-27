Петросян недоволен остановкой с Буллетом: «Хотелось бы аннулировать бой, потому что я его не проиграл. Что, после каждой вспышечки останавливать?»

Армен Петросян не согласен с поражением Шаре Буллету на UFC 308.

«Я полностью контролировал бой, первый раунд был за мной, второй тоже контролировал, все было отлично. Я работал всегда первым номером, не давал ему раскрыть его сильные стороны – ноги. У меня все хорошо получалось.

Да, получился такой лаки-панч, но я был в сознании, четко контролировал. Специально руку поставил, мол защитное действие. Думал, когда он подойдет, я резко перевернусь. Ждал, что он сейчас побежит добивать – смотрю, не идет. Голову поднимаю, а там рефери стоит и показывает, что все.

Хотелось бы аннулировать этот бой, потому что я его не проиграл. Первый раунд чисто выиграл, на 100 процентов. Не знаю, почему в записках раунд за Шарой. А во втором отрезке будто ждали его яркого момента, чтобы остановить.

Я спросил потом: «Почему ты не добивал?» Он ответил: «Не захотел». Как понять, ты не захотел? Тогда драться не надо было.

Я бы не хотел увечий, но нужно добивание показать. А тут вспышка была. Что, после каждой вспышечки останавливать? Почему тогда бой не закончили, когда я попал по нему в первом раунде? Жестко же его болтанул. Он еще показывал, что нужна пауза. Я что, должен был уйти и руки поднять?» – заявил боец UFC Армен Петросян.

Напомним, Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна во втором раунде поединка на UFC 308.

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