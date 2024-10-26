Шара Буллет сокрушил Петросяна двойным бэкфистом
Шарабутдин Магомедов нокаутировал Армена Петросяна двойным бэкфистом.
В Абу-Даби проходит турнир UFC 308, в главном карде которого Шарабутдин Магомедов нокаутировал Армена Петросяна во втором раунде комбинацией из двух бэкфистов.
Победная серия Шары Буллета достигла 15 боев
Шара Буллет – после победы над Петросяном: «Я размажу Адесанью. Уайт, я иду за своим золотом»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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