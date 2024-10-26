Шара Буллет сокрушил Петросяна двойным бэкфистом

Шарабутдин Магомедов нокаутировал Армена Петросяна двойным бэкфистом.

В Абу-Даби проходит турнир UFC 308, в главном карде которого Шарабутдин Магомедов нокаутировал Армена Петросяна во втором раунде комбинацией из двух бэкфистов.

Победная серия Шары Буллета достигла 15 боев

Шара Буллет – после победы над Петросяном: «Я размажу Адесанью. Уайт, я иду за своим золотом»