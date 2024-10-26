Макс Холлоуэй проиграл в пятом титульном бою в карьере. Счет в титульниках – 5:5
На UFC 308 в Абу-Даби состоялся титульный бой в полулегком весе между Илией Топурией и Максом Холлоуэем.
Для Холлоуэя это 10-й титульный бой в UFC. Последний раз он побеждал в титульнике в 2019 году, когда защитил пояс в полулегком весе против Фрэнки Эдгара.
Гейджи и Холлоуэй – кровавые бароны UFC. Уф, как же жалко их соперников
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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