Макс Холлоуэй проиграл в пятом титульном бою в карьере. Счет в титульниках – 5:5

На UFC 308 в Абу-Даби состоялся титульный бой в полулегком весе между Илией Топурией и Максом Холлоуэем .

Для Холлоуэя это 10-й титульный бой в UFC. Последний раз он побеждал в титульнике в 2019 году, когда защитил пояс в полулегком весе против Фрэнки Эдгара.

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