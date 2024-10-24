Анкалаев называет Перейру трусом и обещает молитвой победить магию вуду. Как началась их война?

«Я уже у него в голове!»

В декабре-2022 Магомед Анкалаев подрался за пояс UFC против Яна Блаховича. Бой закончился абсурдной ничьей – в комьюнити обсуждался судейский беспредел. Казалось, Анкалаеву быстро дадут новый титульник, чтобы исправить несправедливость.

Но этого не случилось – UFC прячет от него чемпиона Алекса Перейру. Так началась их война в соцсетях.

Анкалаева называют скучным, поэтому теперь он шумит в соцсетях. Это сработало – звезды UFC требуют у Уайта его бой с Перейрой

Президент UFC Дана Уайт считал Анкалаева скучным и требовал повысить медийность. Тот услышал: в декабре-2022 после ничьей с Блаховичем зарегистрировался в твиттере, а в боях стал охотиться за финишем. Итог – брутальный нокаут Джонни Уокера в январе и первое место в рейтинге дивизиона.

Казалось, после яркой победы Анкалаев подерется за титул – он не проигрывает с 2018-го, а ничью с Блаховичем осудило большинство американских экспертов. Вместо этого UFC бросил под Перейру ударников: Джамала Хилла – в апреле, Иржи Прохазку – в июне, Халила Раунтри – в октябре. Перейра выиграл все бои, став суперзвездой UFC. Анкалаев же терпеливо ждал и троллил чемпиона в соцсетях.

Отношение UFC к Анкалаеву возмутило даже звезд промоушена. Перейра называет его скучным и говорит, что бой с ним никого не интересует. Но звезды UFC считают иначе:

• Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг: «Алекс – чемпион в полутяжелом весе, но с поясом приходит ответственность. В его дивизионе есть люди, с которыми он обязан встретиться. Анкалаев недоволен, сходит с ума в соцсетях. Мы хотим видеть великих чемпионов, которые зачистят дивизион и докажут, что не боятся отличающихся по стилю бойцов».

• Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье: «Не знаю, почему Перейра не дерется с Анкалаевым. Не знаю, почему этого не происходит. UFC нам как бы говорят: «У нас есть звезда». И мы знаем, что есть парень, который может стать проблемой для этой звезды.

Когда они объявили бой Анкалаева и Ракича, у меня челюсть отвисла. Иногда UFC защищает куриц, несущих золотые яйца. Чувствую, что именно это они сделали в этом случае».

• Экс-чемпион UFC Ян Блахович: «Они не хотят давать титульник Анкалаеву, потому что он очень силен. Видимо, по этой причине выбрали Халила Раунтри – ударника, который принесет Алексу еще одну приятную победу. Похоже, Перейру оберегают».

• Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо: «Что случится, когда Перейра встретится с парнем вроде Анкалаева, который опасен в стойке и умеет бороться? Именно поэтому я не добавляю таких бойцов в рейтинг P4P».

• Экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер: «В UFC действительно не любят Анкалаева. После ничьей с Блаховичем они просто вычеркнули его имя из числа претендентов. У лиги и Магомеда не очень хорошие отношения».

• Полусредневес UFC Шавкат Рахмонов: «Им невыгодно, чтобы из России или другой страны было пять-шесть чемпионов. Это мировая организация, там своя политика, из-за этого не дают титульник».

Многие обвиняют Анкалаева, что он не развивается медийно, но это не так. После критики Уайта он сделал важную вещь – не только завел твиттер, но и, кажется, доверил его помощнику, который хорошо владеет английским. Это привело к войне между Анкалаевым и Перейрой в соцсетях.

«Всем привет! Это мой американский аккаунт. Чтобы выиграть титул, быть отличным бойцом недостаточно. Я должен стать более медийным. UFC просит об этом, и я это сделаю», – написал Анкалаев в декабре 2022-го.

Анкалаев не говорит по-английски, поэтому соцсети, вероятно, ведет его помощник. Если в интервью Анкалаев крайне скромный, то в соцсетях отжигает. Весь 2024-й он троллил Перейру, а цитаты разлетались в медиа. Даже не появляясь перед камерой, Анкалаев заставил говорить о себе.

«Не знаю, какое отношение ко мне у Даны Уайта. В UFC многое решает трэшток. Возможно, в этом плане у меня есть упущение. Я более скрытный, не показываю эмоции, хотя они есть. Сейчас начал высказывать мнение и говорить то, что думаю. А раньше были мысли: не стоит, надо сидеть скромно. Но ситуация показывает, что если молчать, то тебе не дадут титульного шанса», – объяснил Анкалаев в июле-2024.

Анкалаев затроллил Перейру агрессивными твитами – чемпион занервничал, а букмекеры видят его андердогом

Когда Анкалаев давал интервью американскому журналисту, тот восхищался его дерзостью в соцсетях. Анкалаев развил тезисы – похоже, помощник не фантазирует, а просто оформляет его мысли в твиты. Анкалаев подтвердил, что легко заборет Перейру, напомнив, что его переводил даже Прохазка. А при желании – нокаутирует, ведь не считает Перейру элитным ударником.

Вот другие мощные цитаты из соцсетей Анкалаева:

• «Алекс Перейра – главный трус в UFC. Он вызывает парней из среднего веса, но сам на 18 кг их тяжелее. Я единственный, кого он даже не упоминает. Обещаю, что решу дела в октябре, а потом нокаутирую тебя менее, чем за два раунда».

• «Алекс, скажи мне, пожалуйста, когда я отказался от боя с тобой? Я планирую нокаутировать Ракича, а затем разоблачу тебя, особенно твой подбородок, потому что он хрустальный».

• «Мой прогноз – Перейра победит Раунтри нокаутом с помощью магии Вуду. После этого я выбью из него этого демона. Он больше никогда не вернется».

Цитаты Анкалаева разлетелись в медиа и дошли до Перейры. У того сдали нервы: чемпион доказывал, что борется не хуже Анкалаева, планировал переход в средний вес (Анкалаев за это обвинил в трусости), а потом и вовсе признался, что будет избегать соперника, чтобы отомстить за дерзкие высказывания.

Вот как эволюционировала позиция Перейры по бою с Анкалаевым:

• Январь-2024 : «Ребята, давайте сосредоточимся на Хилле. А потом я установлю рекорд, проведя две титульные защиты в кратчайшие сроки» [на вопрос про Анкалаева].

• Май-2024 : «Я уже более-менее обговорил ситуацию с UFC. Поединок с Анкалаевым исключен. Этот парень провел два очень плохих боя, которые было скучно смотреть. Нет нужды упоминать его имя».

• Июль-2024 : «Я сосредоточен на защите пояса. Соперник не так важен. Многие говорят об Анкалаеве, он сейчас в центре внимания. Люди зациклились на нем. Но я хорошо тренируюсь, готовлюсь не только к Магомеду. Для меня Анкалаев – хороший бой. Буду готов к нему так, как и к любому оппоненту».

• Август-2024 : «Многие спрашивают меня, но я всегда хотел драться с Анкалаевым. Я рассказал об этом промоушену. Но Магомед сам не захотел драться против меня. Он не чемпион, не ему выбирать соперников. Но скоро мы встретимся».

• Сентябрь-2024 : «Я не избегаю Магомеда. Журналистам нужно уладить этот вопрос с UFC. Я не виноват, что у Анкалаева такой скучный стиль боя, что никто не хочет смотреть его поединки».

• Октябрь-2024 : «Я не выбираю себе соперников. Некоторые называют Анкалаева, но, честно говоря, его менеджер наговорил много дерьма. Поскольку они продолжают проявлять ко мне неуважение, я усложню им задачу получить бой со мной».

В октябре Перейру попросили оценить бойцов – он дал Анкалаеву всего 5 из 10. Тот моментально отреагировал : «Этот парень говорит, что я на 5 из 10. Я у него в голове. Гарантирую, что со мной эти вуду-штучки не сработают. Я молюсь пять раз в день и нахожусь под защитой».

Похоже, трэшток Анкалаева сработал – Перейра нервничает. Чемпион видит, что букмекеры и эксперты видят его андердогом, а фанаты пишут, что UFC прячет его из-за слабой борьбы. Дерзкие твиты Анкалаева подхватили журналисты, создав давление на Уайта – от него требуют титульник.

Он подтвердил, что в случае яркой победы над Ракичем Анкалаев получит бой за пояс. Уайт может нарушить слово и спрятать Перейру в другой весовой, заставив Анкалаева ждать. Но в махачкалинской кофейне, принадлежащей Анкалаеву, в это не верят – там уже собирают деньги на лечение Перейры в специальный стаканчик возле кассы.

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Фото: Gettyimages.ru /Mike Roach/Zuffa LLC, Jeff Bottari/Zuffa LLC, Ian Maule; East News /AP Photo/Kamran Jebreili