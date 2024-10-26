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Шара Буллет – после победы над Петросяном: «Я размажу Адесанью. Уайт, я иду за своим золотом»

Шара Буллет обратился к президенту UFC после победы над Арменом Петросяном.

«Я лучший ударник дивизиона. Я размажу Исраэля Адесанью.

Дана Уайт, я иду за своим золотом. Это мой удар с этого дня. Я его запатентовал», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов.

Напомним, Шара Буллет победил Армена Петросяна техническим нокаутом во втором раунде.

UFC 308: Топурия – Холлоуэй, Уиттакер – Чимаев, Анкалаев – Ракич

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
logoUFC
logoДана Уайт
logoMMA
logoИсраэль Адесанья
logoШарабутдин Магомедов
logoUFC 308
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