Шара Буллет – после победы над Петросяном: «Я размажу Адесанью. Уайт, я иду за своим золотом»

Шара Буллет обратился к президенту UFC после победы над Арменом Петросяном.

«Я лучший ударник дивизиона. Я размажу Исраэля Адесанью .

Дана Уайт , я иду за своим золотом. Это мой удар с этого дня. Я его запатентовал», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов .

Напомним, Шара Буллет победил Армена Петросяна техническим нокаутом во втором раунде.

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