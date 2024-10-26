Шара Буллет – после победы над Петросяном: «Я размажу Адесанью. Уайт, я иду за своим золотом»
Шара Буллет обратился к президенту UFC после победы над Арменом Петросяном.
«Я лучший ударник дивизиона. Я размажу Исраэля Адесанью.
Дана Уайт, я иду за своим золотом. Это мой удар с этого дня. Я его запатентовал», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов.
Напомним, Шара Буллет победил Армена Петросяна техническим нокаутом во втором раунде.
UFC 308: Топурия – Холлоуэй, Уиттакер – Чимаев, Анкалаев – Ракич
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости