Волкановски – о бое Уиттакера и Чимаева: «Интересно посмотреть, как пройдут последние раунды»

Алекс Волкановски высказался о бое Роберта Уиттакера и Хамзата Чимаева.

«Да, очевидно, что Роберт Уиттакер очень опытен. У него было много пятираундовых боев. Чимаев очень хороший, очень хороший грэпплер, сильный.

И просто будет интересно посмотреть, как пройдут последние раунды. Потому что Роб Уиттакер был там много раз. А у Хамзата эти поздние раунды могут замедлить темп. Так что последние несколько раундов будут интересными», – сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски .

Напомним, что бой Уиттакера и Чимаева состоится 26 октября в Абу-Даби.

Алекс Волкановски: «Удивлен, что Уиттакера считают аутсайдером в бою с Чимаевым. Думаю, он воспользуется шансом»