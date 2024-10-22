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Волкановски – о бое Уиттакера и Чимаева: «Интересно посмотреть, как пройдут последние раунды»

Алекс Волкановски высказался о бое Роберта Уиттакера и Хамзата Чимаева.

«Да, очевидно, что Роберт Уиттакер очень опытен. У него было много пятираундовых боев. Чимаев очень хороший, очень хороший грэпплер, сильный.

И просто будет интересно посмотреть, как пройдут последние раунды. Потому что Роб Уиттакер был там много раз. А у Хамзата эти поздние раунды могут замедлить темп. Так что последние несколько раундов будут интересными», – сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски.

Напомним, что бой Уиттакера и Чимаева состоится 26 октября в Абу-Даби.

Алекс Волкановски: «Удивлен, что Уиттакера считают аутсайдером в бою с Чимаевым. Думаю, он воспользуется шансом»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
logoUFC
logoMMA
средний вес (MMA)
logoРоберт Уиттакер
logoАлександр Волкановски
logoХамзат Чимаев
Уиттакер − Чимаев
logoUFC 308
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