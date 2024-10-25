Главный турнир года.

Лучшее время для фанатов UFC. Традиционный номерной турнир в Абу-Даби – уже в субботу (начало – в 17:00 по мск). Следить за главными событиями можно в нашем онлайне .

В этот раз в мейн-ивенте нет Ислама Махачева , но турнир все равно выглядит сильно: четыре бывших и действующих чемпиона, рвущиеся в топы претенденты и яркие ударники.

Что в прелимах? Ветераны полусреднего веса, Фахретдинов и пухляш Барнетт

• Турнир откроет Ринат Фахретдинов . Изначально он должен был подраться с Нурсултоном Рузибоевым, но тот снялся из-за травмы. Теперь Фахретдинов встретится с Карлосом Лилом – дебютантом UFC, пошумевшем в PFL и LFA.

• Бразильский ударник-ветеран Бруно Сильва встретится с вернувшимся в UFC Исмаилом Наурдиевым . Четыре года назад Наурдиев провел в промоушене четыре поединка и не убедил промоушен продлить с ним контракт. Новый шанс – на UFC 308.

• Афганец Фарид Башарат подерется против бразильца Виктора Уго. Башарат провел за карьеру 12 поединков и ни разу не проиграл, а Уго идет на серии из 14 побед. У соперников 16 сабмишенов на двоих – ждем противостояние в грепплинге?

• Самый веселый тяжеловес UFC Крис Барнетт возвращается спустя два года. Его соперник Кеннеди Нзечукву – полутяжеловес, вышедший на коротком уведомлении.

• Абус Магомедов продолжает восстанавливать позиции после двух поражений подряд. Теперь он подерется с Брунно Феррейрой – невысоким, но очень мощным соперником, идущим на серии из двух побед.

• Киргизский легковес Мыктыбек Оролбай проведет третий поединок в UFC. Соперник серьезный: Матеуш Ребецки подходит к бою с рекордом 19-2 (3-1 – в UFC) и намерен закрыть прошлое поражение.

• В самом звездном поединке прелимов подерутся Джефф Нил и Рафаэль дос Аньос . Оба ветерана идут на сериях из двух поражений – на UFC 308 кто-то из них впервые проиграет в третий раз подряд.

• Ибо Аслан против Рафаэля Серкейры – бой, о котором вы не знали, но точно не должны пропустить. Одно поражение в 20 поединках на двоих, 17 побед нокаутами и лишь одна – решением. Вряд ли этот бой пройдет всю дистанцию.

Шарабутдин Магомедов – Армен Петросян

Шара Буллет ворвался в UFC всего год назад, но уже покорил и промоутеров, и болельщиков. Магомедов не пропускает ближневосточные карды и каждый раз выдает сильнейшие перформансы. Благодаря активности и зрелищности он поднялся из прелимов UFC 294 в основной кард UFC 308. Абсолютно заслуженно.

Армен Петросян попал в UFC в 2021 году и неплохо стартовал, победив крепкого Грегори Родригеса. Но затем его свели с набирающим ход Кайо Борральо, оказавшимся слишком сильным борцом: четыре тейкдауна и 10 минут контроля – закономерное поражение решением. После поединка с Борральо Петросян дважды победил и снова проиграл – на этот раз сабмишеном Родольфо Виейру.

Еще один пример топового матчмейкинга от UFC: свели зрелищную звезду-ударника с другим менее известным ударником. Петросян точно не будет сковывать Шару Буллета борьбой: за пять поединков в UFC у него всего один успешный тейкдаун. Это значит, что мы увидим 15 минут (или меньше) первоклассной перестрелки в стойке.

Прогноз : победа Магомедова решением

Лерон Мерфи – Дэн Иге

Мерфи идет на серии из шести побед, а недавно показал оглушительный перформанс против Эдсона Барбозы: 220 нанесенных акцентированных ударов за пять раундов и всего 79 пропущенных. Бонус за лучший поединок вечера и путевка в мейн-кард большого турнира в Абу-Даби – отличная награда за классное выступление.

Дэн Иге не менее мощно отличился в прошлом поединке: получил звонок за четыре часа до поединка, принял его на самом коротком уведомлении в истории, приехал на арену, взвесился и классно отбился против мощнейшего проспекта. После боя Иге просил назначить ему новую встречу на турнире в «Сфере», но получил Лерона Мерфи на UFC 308.

Мерфи – фаворит поединка. В последних поединках он в хорошей форме, у него выше темп ударов и солидная защита, которая поможет против пушечных ударов соперника. Иге остается рассчитывать на несколько хороших попаданий.

Прогноз : победа Мерфи решением

Магомед Анкалаев – Александр Ракич

Очередной поединок Магомеда Анкалаева на пути к титулу. Обладатель самой длинной беспроигрышной серии в полутяжелом весе давно заслужил шанс, но после не самого лучшего выступления на UFC 282 против Яна Блаховича он до сих пор его не получил. Дана Уайт уже анонсировал, что даст Анкалаеву титульник, если победа над Ракичем будет эффектной.

Но это сложно. Александр Ракич – опасный соперник, несмотря на неудачи в последних двух поединках. Он хорошо работает в стойке и очень надежен в партере. Главная сила Ракича – пушечные лоу-кики, которыми он постоянно отключает ноги соперников.

В целом Ракич – проходимый соперник для Анкалаева, но важно не терять концентрацию. Анкалаеву необходимо включить все навыки и не зацикливаться на стойке, так как у соперника плотнейшие удары как с рук, так и с ног. Если Анкалаев не станет рисковать и рационально проведет поединок – заберет победу решением. Но удовлетворит ли это UFC?

Прогноз : победа Анкалаева решением

Роберт Уиттакер – Хамзат Чимаев

После поражения от Дрикуса дю Плесси Роберт Уиттакер сделал очередной рестарт и выдал два потрясающих перформанса: перестрелял Пауло Косту и быстро вырубил Икрама Алискерова, вышедшего на коротком уведомлении. Похоже, в случае победы над Хамзатом Чимаевым Уиттакер получит еще один шанс на титул – и никто не будет против.

Чимаев разорвал UFC на старте карьеры, победив трижды за 66 дней. Но затем темп снизился катастрофически: за последние четыре года он провел всего четыре поединка. Причем с повышением уровня оппозиции пропал и вау-эффект от его перформансов. Да, Чимаев – все еще непобежденный, но ауры неуязвимого финишера больше нет: Камару Усман и Гилберт Бернс показали, что ему можно нанести приличный урон.

Чимаева ждет сложнейший тест в карьере. Трудно представить более стилистически неудобного соперника: Уиттакер – очень техничный ударник с великолепными навыками защиты от тейкдаунов, черным поясом по БЖЖ и прекрасной функционалкой. Но если пройти его все же получится, то UFC без колебаний дадут Чимаеву титульный поединок.

Прогноз : победа Уиттакера решением

Илия Топурия – Макс Холлоуэй

Илия Топурия – один из главных болтунов современного UFC. Кажется, он плохая версия Конора Макгрегора: Топурия копирует не только его татуировки, но и стиль работы с медиа.

Набирать популярность пока получается не так хорошо, но по уровню мастерства Топурия точно впереди. У него отличная защита, мощнейший нокаутирующий удар + способен перевести и финишировать оппонента на земле. На UFC 308 он проведет первую защиту после досрочной победы над Алексом Волкановски.

Макс Холлоуэй – противоположность Топурии. Настоящий любимчик фанатов, у которого, кажется, совсем нет хейтеров. После третьего поражения от Волкановски Холлоуэй пересобрал стиль: стал драться аккуратнее и меньше пропускать. Это привело к победам – решением судей против Арнольда Аллена и вирусные нокауты против Корейского Зомби и Джастина Гейджи. После победы в прошлом поединке Холлоуэй получил пояс BMF, но вернуть титул чемпиона в полулегком весе спустя пять лет – кратно важнее.

Вероятно, мы увидим поединок двух топовых боксеров в стойке – настоящий подарок для фанатов. У Топурии больше преимуществ, но у Холлоуэя есть достаточно четкий путь к победе. Чтобы его реализовать, придется провести лучший поединок в карьере. Настолько силен Топурия.

Прогноз : победа Топурии решением

Новый соперник Анкалаева – двухметровый ударник с солидной борьбой. Даже с Перейрой было бы проще

Непобежденный Топурия сносит всех соперников в UFC. Остановит ли его Холлоуэй?

Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger