Победная серия Шары Буллета достигла 15 боев
Шарабутдин Магомедов продлил победную серию в профессиональных ММА.
В Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 308, в главном карде которого состоялся бой в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым (15-0) и Арменом Петросяном (9-4).
Магомедов выиграл – это его 15-я победа в 15 боях в профессиональной карьере, а также четвертая победа подряд в UFC.
Топурия vs Холлоуэй, возвращение Чимаева, шанс на титульник для Анкалаева – супертурнир UFC в Абу-Даби
Тест для Чимаева, претендентский (?) бой Анкалаева, разборка Топурии и Холлоуэя. Готовы к UFC 308?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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