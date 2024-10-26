Победная серия Шары Буллета достигла 15 боев

Шарабутдин Магомедов продлил победную серию в профессиональных ММА.

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 308, в главном карде которого состоялся бой в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым (15-0) и Арменом Петросяном (9-4).

Магомедов выиграл – это его 15-я победа в 15 боях в профессиональной карьере, а также четвертая победа подряд в UFC.

Топурия vs Холлоуэй, возвращение Чимаева, шанс на титульник для Анкалаева – супертурнир UFC в Абу-Даби

Тест для Чимаева, претендентский (?) бой Анкалаева, разборка Топурии и Холлоуэя. Готовы к UFC 308?