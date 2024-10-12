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Анкалаев – о Ракиче: «Мой самый сложный бой в дивизионе»

Магомед Анкалаев считает Александра Ракича своим самым сложным соперником.

«Просто для ясности: Ракич – мой самый сложный бой в дивизионе», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.

Напомним, Анкалаев подерется с Александром Ракичем 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бой Анкалаева и Ракича будет претендентским (ТАСС)

Али Абдель-Азиз: «Анкалаев нокаутирует Перейру»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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