Анкалаев – о Ракиче: «Мой самый сложный бой в дивизионе»
Магомед Анкалаев считает Александра Ракича своим самым сложным соперником.
«Просто для ясности: Ракич – мой самый сложный бой в дивизионе», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Анкалаев подерется с Александром Ракичем 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Бой Анкалаева и Ракича будет претендентским (ТАСС)
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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