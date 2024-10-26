Магомед Анкалаев не проигрывает 13 боев подряд

Магомед Анкалаев продлил беспроигрышную серию.

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 308, в главном карде которого состоялся бой в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым (19-1-1, 1 N/C) и Александр Ракич (14-5).

Анкалаев выиграл. Теперь на его счету 13 боев без поражений: 11 побед, одна ничья, один несостоявшийся поединок.

Топурия vs Холлоуэй, возвращение Чимаева, шанс на титульник для Анкалаева – супертурнир UFC в Абу-Даби

Тест для Чимаева, претендентский (?) бой Анкалаева, разборка Топурии и Холлоуэя. Готовы к UFC 308?