Битва взглядов UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
В Абу-Даби 26 октября состоится турнир UFC 308, в главном событии которого пройдет поединок за титул в полулегком весе между Илией Топурией и Максом Холлоуэем.
Соперники устроили финальную битву взглядов после церемонии взвешивания.
Тест для Чимаева, претендентский (?) бой Анкалаева, разборка Топурии и Холлоуэя. Готовы к UFC 308?
Топурия vs Холлоуэй, возвращение Чимаева, шанс на титульник для Анкалаева – супертурнир UFC в Абу-Даби
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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