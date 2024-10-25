Уайт раскритиковал PFL за турнир с участием Нганну: «Они даже с Power Slap не могут конкурировать»

Дана Уайт раскритиковал PFL.

«PFL следует поменьше говорить о UFC. Они даже с Power Slap не могут конкурировать, лига пощечин уничтожает PFL.

Я могу говорить об этом целый нахрен месяц. Позвольте мне начать с этого: турнир в «Апес» с участием Анкалаева и Уокера побил их.

Донн Дэвис [гендиректор PFL] похож на Камалу Харрис. Он много болтает, но говорит ничего. Не хотел бы быть тем, кто инвестирует в этого парня.

Он говорит, что не смотрит ММА и уже семь лет не брал отпуск. Ему, наверное, стоит взять отпуск. Ты нахрен сошел с ума, чувак, тебе стоит отдохнуть.

Этим ребятам не стоит говорить о UFC, они не могут справиться даже с Power Slap. Они уступают пощечинам по доходам, по продажам билетов, по поддержке спонсоров», – сказал президент UFC Дана Уайт .

Нганну просто не с кем драться в PFL. Дальше – или Джонс, или возвращение в бокс