Рэнди Кутюр: «У UFC слишком большое эго, чтобы позволить Джонсу или Аспиналлу подраться с Нганну»

Рэнди Кутюр считает невозможным проведение совместного турнира UFC и PFL

«У UFC слишком большое эго, чтобы позволить Джону Джонсу или Тому Аспиналлу подраться с Фрэнсисом Нганну . Именно поэтому не состоялся мой поединок с Федором Емельяненко – М-1 был готов организовать бой, но в руководстве UFC отказались.

Не думаю, что чемпион UFC когда-либо подерется с чемпионом PFL или любой другой организации. И это печально. Жаль, что фанаты никогда не увидят подобные бои. Это одна из самых больших проблем в нашем спорте», – сказал бывший чемпион UFC Рэнди Кутюр .

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