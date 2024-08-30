Рэнди Кутюр: «У UFC слишком большое эго, чтобы позволить Джонсу или Аспиналлу подраться с Нганну»
Рэнди Кутюр считает невозможным проведение совместного турнира UFC и PFL
«У UFC слишком большое эго, чтобы позволить Джону Джонсу или Тому Аспиналлу подраться с Фрэнсисом Нганну. Именно поэтому не состоялся мой поединок с Федором Емельяненко – М-1 был готов организовать бой, но в руководстве UFC отказались.
Не думаю, что чемпион UFC когда-либо подерется с чемпионом PFL или любой другой организации. И это печально. Жаль, что фанаты никогда не увидят подобные бои. Это одна из самых больших проблем в нашем спорте», – сказал бывший чемпион UFC Рэнди Кутюр.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
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