Владимир Хрюнов: «Папин подерется в карде турнира с Джонсоном. Ведем переговоры с Кудряшовым, но у меня не хватит на него денег, даже если продам свою китайскую машину»

Теги Владимир Хрюнов Дмитрий Кудряшов бокс Алексей Папин Роман Андреев Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов подтвердил договоренность с Алексеем Папиным о поединке 25 мая.

«В карде турнира с участием Кевина Джонсона будет драться Алексей Папин. Соперника выбирает его команда. Думаю, в ближайшее время мы сделаем анонс. Также подтверждено участие Романа Андреева, Игоря Свиридченкова и Эдгара Гукасяна.

Дмитрий Кудряшов? С ним ведут переговоры. Я бы очень хотел, но в данный момент у меня нет ресурсов, потому что я езжу на китайском автомобиле. И если я его продам, мне не хватит, чтобы заплатить Кудряшову гонорар. Раньше у меня хоть немецкая машина была», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

Напомним, что Джонсон проведет боксерский поединок с ирландцем Шоном Тернером в Балашихе 25 мая.

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4 комментария
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Хрюнову надо пересесть на российскую машину, Кудряшов как патриот выступит тогда бесплатно..
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Папин давно уже как боксер кончился
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Кудряшов всё-таки это имя в спорте, имеет право с Рен ТВ деньги выбивать. А Хрюн прибедняется, пусть на Москвич пересаживается.
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