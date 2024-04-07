Дмитрий Кудряшов: «Никто не ведет со мной переговоры»

Теги Владимир Хрюнов Дмитрий Кудряшов бокс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Кудряшов заявил, что не вел переговоры с Владимиром Хрюновым.

«Никто не ведет со мной переговоры. Пока я не уверен в качестве китайских автомобилей. Буду ездить на немецком автопроме», – заявил экс-чемпион мира по боксу по версии WBA International боксер Дмитрий Кудряшов.

Владимир Хрюнов: «Папин подерется в карде турнира с Джонсоном. Ведем переговоры с Кудряшовым, но у меня не хватит на него денег, даже если продам свою китайскую машину»

Кудряшов – о поражении Цзю: «Вся шелуха отвалится, и он станет настоящим боксером. Через такие падения приходят к настоящему величию»

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