Дацик – Тернеру: «Приезжай, мусорила. Узнаешь, как бьют русские арестанты, когда они без наручников»

Теги Вячеслав Дацик бокс Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик обратился к Шону Тернеру в преддверии боя.

«Шон Тернер, ну чего ты, мусорила? Давай приезжай, узнаешь, как бьют русские арестанты, когда они без наручников, а за тобой нет отряда со щитами и дубинками!» – обратился к сопернику Вячеслав Дацик.

Напомним, 24 мая в подмосковной Балашихе пройдет боксерский турнир, который возглавит поединок между Вячеславом Дациком и ирландцем Шоном Тернером.

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1 комментарий
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как же задолбал этот неутес
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