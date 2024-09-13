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Дмитрий Кудряшов: «Не вижу, за счет чего Фьюри может выиграть у Усика. Но его победа была бы выгоднее для бизнеса»

Дмитрий Кудряшов сделал прогноз на реванш между Усиком и Фьюри.

«Опять вижу победителем Александра Усика. Но для бизнеса победа Фьюри была бы выгоднее. Джошуа победит Дюбуа, Фьюри победит Усика, и бой в Англии за звание абсолюта, стадионов не хватит, чтобы собрать всех желающих.

Но я не вижу, за счет чего Фьюри может победить», – сказал экс-претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов.

Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии. Первый бой завершился победой Усика раздельным решением судей.

Что нужно знать о реванше Усика и Фьюри?

Усик после победы над Фьюри: больше не абсолют, вызвал Конора, снялся в кино со «Скалой»

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Metaratings
logoАлександр Усик
logoТайсон Фьюри
logoДмитрий Кудряшов
logoбокс
Усик – Фьюри
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