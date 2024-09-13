Дмитрий Кудряшов: «Не вижу, за счет чего Фьюри может выиграть у Усика. Но его победа была бы выгоднее для бизнеса»
Дмитрий Кудряшов сделал прогноз на реванш между Усиком и Фьюри.
«Опять вижу победителем Александра Усика. Но для бизнеса победа Фьюри была бы выгоднее. Джошуа победит Дюбуа, Фьюри победит Усика, и бой в Англии за звание абсолюта, стадионов не хватит, чтобы собрать всех желающих.
Но я не вижу, за счет чего Фьюри может победить», – сказал экс-претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов.
Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии. Первый бой завершился победой Усика раздельным решением судей.
Что нужно знать о реванше Усика и Фьюри?
Усик после победы над Фьюри: больше не абсолют, вызвал Конора, снялся в кино со «Скалой»
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости