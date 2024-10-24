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Уайт – о турнире UFC в Испании: «Мы выбираем между Мадридом и Барселоной»

Дана Уайт рассказал, когда UFC приедет в Испанию.

«Турнир в Испании? Пока не знаю, когда это случится точно, но мы думаем о лете 2025 года. Сейчас мы выбираем между Мадридом и Барселоной», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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