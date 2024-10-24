Дана Уайт – о турнире UFC в России: «Он будет, но не знаю когда»

Дана Уайт не ответил, когда UFC вернется в Россию с турниром.

«Турнир в России? Не знаю. Вернее, да, он пройдет. Но я не могу сказать, когда», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что единственные турниры UFC в России прошли в 2019 году: в апреле в Санкт-Петербурге Алистар Оверим нокаутировал Алексея Олейника, а в ноябре в Москве Забит Магомедшарипов победил Келвина Каттара.

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