Бетербиев – о завершении карьеры: «Если без травм, то еще спокойно пять лет»
Артур Бетербиев заявил, что готов боксировать до 45 лет.
«На данный момент я себя чувствую хорошо, хочу продолжать. Получаю удовольствие от своей работы. Не рассматриваю вариант с завершением карьеры.
Сколько планирую еще драться? Сложно сказать. Если травмы не будут мешать, можно спокойно еще лет пять боксировать.
А почему нет? Если у меня никаких проблем нет, почему нельзя продолжать», – сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев.
Артур Бетербиев может отложить защиту титула чемпиона по версии IBF
Арум заявил, что реванш Бетербиева и Бивола возможен в октябре-2025
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости