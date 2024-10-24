Бетербиев – о завершении карьеры: «Если без травм, то еще спокойно пять лет»

Артур Бетербиев заявил, что готов боксировать до 45 лет.

«На данный момент я себя чувствую хорошо, хочу продолжать. Получаю удовольствие от своей работы. Не рассматриваю вариант с завершением карьеры.

Сколько планирую еще драться? Сложно сказать. Если травмы не будут мешать, можно спокойно еще лет пять боксировать.

А почему нет? Если у меня никаких проблем нет, почему нельзя продолжать», – сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев.

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