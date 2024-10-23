Артур Бетербиев может отложить защиту титула чемпиона по версии IBF

Артур Бетербиев может отложить защиту титула по версии IBF.

«Пока на нас никто не выходил с предложением по бою против Айферта, но защита по согласованию вполне может быть отложена на более поздний срок.

В ближайшее время мы начнем прорабатывать все варианты дальнейших поединков для Артура», – заявили в команде абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева.

13 октября Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей.

Что дальше для Бетербиева и Бивола?