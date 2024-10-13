Шакур Стивенсон раскритиковал судей боя Бетербиев – Бивол: «Бокс так ужасен»
Шакур Стивенсон высказался о победе Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом.
«Бокс так ужасен. 115-113, 116-112? Ха-ха», – написал в соцсетях чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон.
Напомним, что Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Шакура Стивенсона
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