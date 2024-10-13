Шакур Стивенсон раскритиковал судей боя Бетербиев – Бивол: «Бокс так ужасен»

Шакур Стивенсон высказался о победе Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом.

«Бокс так ужасен. 115-113, 116-112? Ха-ха», – написал в соцсетях чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон .

Напомним, что Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

5 быстрых мыслей о бое Бетербиева и Бивола

Бетербиев задавил Бивола ударной мощью и напором. Не победил нокаутом, но стал абсолютом