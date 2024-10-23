Али Абдель-Азиз: «На данный момент Махачев – величайший боец в мире»
Али Абдель-Азиз высказался об положении Ислама Махачева в UFC.
«Дана по какой-то причине никогда не продвигал Джона Джонса, но теперь он в его команде. Это очень продвигает Джона.
Он может сказать, что Джонс – величайший боец всех времен. Ислам Махачев на данный момент – величайший боец в мире. Он даже не на втором месте, но Дана – это Дана», – сказал менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.
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Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Fighting
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