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Дрозд – о поражении Тима Цзю: «Удивила его беспомощность. Сам рассыпался и в углу все поплыли»

Григорий Дрозд раскритиковал Тимофея Цзю после поражения.

«Конечно, я был удивлен результатом. Удивила беспомощность Тимофея. А Бахрам – хороший парень. Тим жестко растерялся. Сразу вылезли все огрехи в защите, в технике. Ног нет, защита очень слабая. И нет понимания, как действовать в подобной ситуации.

Рассыпался Тимофей, в углу все поплыли. И сам он очень незрело пропускал удары, шел туда же. Совсем отключил голову, проиграл по понятным причинам», – заявил экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

Напомним, Тим Цзю проиграл Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул IBF в первом среднем весе на вечере бокса в Орландо. Это его второе поражение в карьере.

Дрозд – о поражении Цзю: «Проблема на проблеме. Незрелая работа с его стороны»

Тим Цзю договорился: громкие спичи и ошибки менеджмента пришибли карьеру всего за год

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Чемпионат»
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Цзю - Муртазалиев
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