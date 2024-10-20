Дрозд – о поражении Тима Цзю: «Удивила его беспомощность. Сам рассыпался и в углу все поплыли»
«Конечно, я был удивлен результатом. Удивила беспомощность Тимофея. А Бахрам – хороший парень. Тим жестко растерялся. Сразу вылезли все огрехи в защите, в технике. Ног нет, защита очень слабая. И нет понимания, как действовать в подобной ситуации.
Рассыпался Тимофей, в углу все поплыли. И сам он очень незрело пропускал удары, шел туда же. Совсем отключил голову, проиграл по понятным причинам», – заявил экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.
Напомним, Тим Цзю проиграл Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул IBF в первом среднем весе на вечере бокса в Орландо. Это его второе поражение в карьере.
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