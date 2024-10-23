Родригес – о бое Топурии и Холлоуэя: «У Макса Холлоуэя больше навыков»

Яир Родригес поделился своими мыслями и прогнозом на главный бой UFC 308.

«Это будет интересный бой. Я думаю, что у Макса Холлоуэя больше возможностей, он очень умный боец. Кроме того, Топурия – настоящий ударник.

Я просто думаю, что если Макс Холлоуэй будет достаточно умен, чтобы держаться на расстоянии, он сможет выиграть бой. Я ставлю на Макса Холлоуэя», – сказал бывший временный чемпион UFC в полулегком весе Яир Родригес .

Титульный поединок в полулегком весе между Илией Топурией и Максом Холлоуэем пройдет 26 октября на турнире UFC 308.

Макс Холлоуэй – статистический псих в UFC: бьет больше всех в промоушене, а в предыдущего соперника попал рекордные 445 (!) раз