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Родригес – о бое Топурии и Холлоуэя: «У Макса Холлоуэя больше навыков»

Яир Родригес поделился своими мыслями и прогнозом на главный бой UFC 308.

«Это будет интересный бой. Я думаю, что у Макса Холлоуэя больше возможностей, он очень умный боец. Кроме того, Топурия – настоящий ударник. 

Я просто думаю, что если Макс Холлоуэй будет достаточно умен, чтобы держаться на расстоянии, он сможет выиграть бой. Я ставлю на Макса Холлоуэя», – сказал бывший временный чемпион UFC в полулегком весе Яир Родригес.

Титульный поединок в полулегком весе между Илией Топурией и Максом Холлоуэем пройдет 26 октября на турнире UFC 308.

Макс Холлоуэй – статистический псих в UFC: бьет больше всех в промоушене, а в предыдущего соперника попал рекордные 445 (!) раз

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Junkie
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