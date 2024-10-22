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Белал – о планах на 2025 год: «Хочу повторить график Алекса Перейры»

Белал Мухаммад хочет провести три боя в 2025 году.

«Сложнее всего для меня было сидеть без дела, просто хотелось выйти в октагон и драться. В 2025 году я попытаюсь повторить график Алекса Перейры, просто хочу быть занятым», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.

Напомним, что Мухаммад провел три боя за последние два года. При этом Белал в 2021 году вышел в октагон четыре раза: три победы и один несостоявшийся бой.

Алекс Перейра в 2024 году подрался трижды, нокаутировав Джамала Хилла, Иржи Прохазку и Халила Раунтри.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Джона Моргана
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