Перейра – о нападках Джамала Хилла: «Я не собираюсь больше говорить о нем»
Алекс Перейра ответил на насмешки со стороны Джамала Хилла.
«Буду с вами предельно честен. Если тот бой с Халилом Раунтри был дерьмовым, то как же тогда бой с Джамалом? Бой, в котором я победил его.
Как он может так говорить? Если честно, я не собираюсь больше говорить о Джамале. Я на другом уровне», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.
В 2024 году Перейра трижды защитил пояс в полутяжелом весе – все бои выиграны нокаутом.
Перейра так забил соперника, что президента UFC у клетки забрызгало кровью. Дальше – Анкалаев?
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: The Ariel Helwani Show
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости