Перейра – о нападках Джамала Хилла: «Я не собираюсь больше говорить о нем»

Алекс Перейра ответил на насмешки со стороны Джамала Хилла.

«Буду с вами предельно честен. Если тот бой с Халилом Раунтри был дерьмовым, то как же тогда бой с Джамалом ? Бой, в котором я победил его.

Как он может так говорить? Если честно, я не собираюсь больше говорить о Джамале . Я на другом уровне», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра .

В 2024 году Перейра трижды защитил пояс в полутяжелом весе – все бои выиграны нокаутом.

Перейра так забил соперника, что президента UFC у клетки забрызгало кровью. Дальше – Анкалаев?