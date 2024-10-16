Топурия – о Мухаммаде: «Он – фальшивый чемпион»

Илия Топурия и Белал Мухаммад нелестно отозвались друг о друге в соцсетях.

«Белал против Шавката? Белал – фальшивый чемпион. Он фальшивка. Я думаю, что сейчас в полусреднем весе тот, кто вернется и снова заберет пояс – это Камару Усман, на мой взгляд. Усману это будет легко», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад сразу ответил на критику:

«Разве этот придурок не купил только что фальшивый пояс BMF [«Самый опасный ублюдок»], чтобы позировать с ним? Он начинает превращаться в грузинскую версию Колби Ковингтона».

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