Топурия – о Мухаммаде: «Он – фальшивый чемпион»
Илия Топурия и Белал Мухаммад нелестно отозвались друг о друге в соцсетях.
«Белал против Шавката? Белал – фальшивый чемпион. Он фальшивка. Я думаю, что сейчас в полусреднем весе тот, кто вернется и снова заберет пояс – это Камару Усман, на мой взгляд. Усману это будет легко», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад сразу ответил на критику:
«Разве этот придурок не купил только что фальшивый пояс BMF [«Самый опасный ублюдок»], чтобы позировать с ним? Он начинает превращаться в грузинскую версию Колби Ковингтона».
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Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Fighting
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