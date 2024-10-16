Раунтри – после поражения от Перейры: «Готов подраться с любым, кто настроит меня на еще один титульный бой»

Халил Раунтри считает, что он выступил хорошо, несмотря на поражение Перейре.

«Я думаю, что сейчас для меня имеет смысл любое имя в первой пятерке Нет какого-то конкретного имени. Нет человека, к которому я был бы эмоционально привязан, или боя, который, по моему мнению, я заслуживаю в первую очередь

Но я бы хотел продолжать драться с людьми из первой пятерки, чтобы у меня был еще один шанс завоевать титул. Похоже, что большинство парней заняты или травмированы, но пока я выздоравливаю, будет много поединков, и я буду рад любому, кто поможет мне провести еще один титульный бой», – сказал Халил Раунтри .

На турнире UFC 307 Халил Раунтри проиграл Алексу Перейре в титульном бою в полутяжелом весе.

97 ударов в голову и нокаут только от бокового в корпус. Как соперник Перейры вообще выжил?