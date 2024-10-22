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Обновление рейтингов UFC: Анкалаев – первый в полутяжелом весе, место Чимаева занял Эрнандес

Магомед Анкалаев поднялся на первое место в рейтинге полутяжелого веса UFC.

По итогам турнира UFC Fight Night 245 были обновлены рейтинги промоушена. Магомед Анкалаев, который 26 октября подерется с Александром Ракичем, поднялся на первое место в полутяжелом весе. Никита Крылов оказался на шестой строчке, заняв место Волкана Оздемира.

Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев, победивший Матеуса Николау, поднялся на седьмое место в рейтинге.

Средневес Энтони Эрнандес, нокаутировавший Мичела Перейру, занял 12-е место, которое ранее принадлежало Хамзату Чимаеву.

Магомед Анкалаев: «Неделя боя: ищи и уничтожай»

Шавкат Рахмонов: «Почему UFC не дают Анкалаеву титульник против Перейры? Им невыгодно, чтобы из России было пять-шесть чемпионов»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
logoUFC
logoMMA
logoНикита Крылов
logoВолкан Оздемир
logoМагомед Анкалаев
logoАлександр Ракич
Мичел Перейра
logoХамзат Чимаев
logoАсу Алмабаев
Энтони Эрнандес
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