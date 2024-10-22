Обновление рейтингов UFC: Анкалаев – первый в полутяжелом весе, место Чимаева занял Эрнандес
Магомед Анкалаев поднялся на первое место в рейтинге полутяжелого веса UFC.
По итогам турнира UFC Fight Night 245 были обновлены рейтинги промоушена. Магомед Анкалаев, который 26 октября подерется с Александром Ракичем, поднялся на первое место в полутяжелом весе. Никита Крылов оказался на шестой строчке, заняв место Волкана Оздемира.
Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев, победивший Матеуса Николау, поднялся на седьмое место в рейтинге.
Средневес Энтони Эрнандес, нокаутировавший Мичела Перейру, занял 12-е место, которое ранее принадлежало Хамзату Чимаеву.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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