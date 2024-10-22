Обновление рейтингов UFC: Анкалаев – первый в полутяжелом весе, место Чимаева занял Эрнандес

Магомед Анкалаев поднялся на первое место в рейтинге полутяжелого веса UFC.

По итогам турнира UFC Fight Night 245 были обновлены рейтинги промоушена. Магомед Анкалаев, который 26 октября подерется с Александром Ракичем , поднялся на первое место в полутяжелом весе. Никита Крылов оказался на шестой строчке, заняв место Волкана Оздемира .

Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев , победивший Матеуса Николау, поднялся на седьмое место в рейтинге.

Средневес Энтони Эрнандес, нокаутировавший Мичела Перейру, занял 12-е место, которое ранее принадлежало Хамзату Чимаеву .

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