Магомед Анкалаев: «Неделя боя: ищи и уничтожай»
Анкалаев напомнил о предстоящем поединке с Ракичем.
«Неделя боя: ищи и уничтожай», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
26 октября на UFC 308 Анкалаев проведет бой против Александра Ракича.
Шавкат Рахмонов: «Почему UFC не дают Анкалаеву титульник против Перейры? Им невыгодно, чтобы из России было пять-шесть чемпионов»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости