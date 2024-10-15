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Шавкат Рахмонов: «Почему UFC не дают Анкалаеву титульник против Перейры? Им невыгодно, чтобы из России было пять-шесть чемпионов»

Рахмонов предположил, почему UFC не дает Анкалаеву титульник против Перейры.

«Алекс Перейра – хороший ударник, но я хотел бы увидеть его бой с хорошими борцами. Допустим, в 93 кг не знаю, кто хороший борец. [Магомед] Анкалаев хороший, но почему-то ему не дают [титульник]. У UFC своя стратегия. Понимаете?

Им тоже невыгодно, чтобы из России или другой страны было пять-шесть чемпионов. Это мировая организация, там своя политика, и из-за этого не дают. Допустим, у них Ислам [Махачев] – чемпион, Умар Нурмагомедов [близок к титульнику]. Или тот же [Мухаммад] Мокаев, у которого семь побед [подряд]. UFC – это бизнес, кто больше раскручен...» – сказал боец UFC Шавкат Рахмонов.

26 октября на UFC 308 Магомед Анкалаев проведет бой против Александра Ракича. По словам президента лиги Даны Уайта, в случае яркой победы Анкалаев получит титульник против Алекса Перейры.

Анкалаев считает, что победит Перейру даже в стойке – предлагает 15 минут драться без борьбы. Борщит?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Вестник MMA»
logoUFC
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logoМагомед Анкалаев
logoШавкат Рахмонов
logoАлекс Перейра
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