Анкалаев – Прохазке: «Переходи в средней вес. Для тебя слишком опасно драться в полутяжелой категории»

Магомед Анкалаев предложил Иржи Прохазке сменить дивизион.

«Переходи в средний вес, мой друг. Для тебя слишком опасно оставаться в полутяжелом весе. Ты уже все», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев .

Анкалаев раскритиковал Прохазку за желание подраться за титул UFC в среднем весе: «Он настолько плох, что его побьют ребята из топ-25»

Анкалаев – о желании Прохазки в третий раз подраться с Перейрой: «Он бредит. Думаю, что его победит даже Раунтри»