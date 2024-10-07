Анкалаев – Прохазке: «Переходи в средней вес. Для тебя слишком опасно драться в полутяжелой категории»
Магомед Анкалаев предложил Иржи Прохазке сменить дивизион.
«Переходи в средний вес, мой друг. Для тебя слишком опасно оставаться в полутяжелом весе. Ты уже все», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
Анкалаев раскритиковал Прохазку за желание подраться за титул UFC в среднем весе: «Он настолько плох, что его побьют ребята из топ-25»
Анкалаев – о желании Прохазки в третий раз подраться с Перейрой: «Он бредит. Думаю, что его победит даже Раунтри»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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