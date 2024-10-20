Дрозд – о поражении Цзю: «Проблема на проблеме. Незрелая работа с его стороны»
«У Цзю есть очевидные проблемы. Их всегда отмечали. Тимофею не хватает техники и защиты. Сейчас это стало явно. Он думал, что соперник испугается и прогнется под ударами, но Муртазалиев – очень хороший боксер с хлестким сильным ударом и характером. Цзю выбрал не ту дистанцию. Сближался без удара туда, где сам пропускал и не понимал, что делать. Вновь пропускал, пытался перебить и снова пропускал.
Незрелая работа с его стороны, без анализа. Правая рука висит, слева с боку удары залетают. Много дыр и самое главное непонимание, что необходимо делать. Ног нет совсем. Я особо не помню, чтобы он супердвигался. Без ног тяжело – подходит, стоит, ноги не под ним, уйти не может. Проблема на проблеме», – заявил экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.
Напомним, Тим Цзю проиграл Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул IBF в первом среднем весе на вечере бокса в Орландо. Это его второе поражение в карьере.
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