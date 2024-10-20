Артур Бетербиев: «Я бы не хотел драться с Мохаммедом Али. Он слишком большая фигура для меня»

Артур Бетербиев признался, что не хотел бы боксировать с Мохаммедом Али.

«С кем в мировой истории бокса хотел бы выйти в ринг? Таких фантазий не было. Кумир же остается как наставник и тренер, у меня никогда не было мысли с ним побоксировать. Я не фантазирую.

У меня есть тренер из Америки Джон Скалли. Вот он, когда выходил на бой, представлял, как с ним боксирует Мохаммед Али . Такой бой с тенью. Я вообще в шоке от этого – он в голове представляет, будто напротив него Мохаммед Али. Для меня это что-то новое, я не практиковал такое.

Я не бы не хотел драться с Али. Он слишком большая фигура для меня. Как я могу с ним даже в мыслях боксировать?» – признался абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев .

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