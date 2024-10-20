Артур Бетербиев: «Я бы не хотел драться с Мохаммедом Али. Он слишком большая фигура для меня»
Артур Бетербиев признался, что не хотел бы боксировать с Мохаммедом Али.
«С кем в мировой истории бокса хотел бы выйти в ринг? Таких фантазий не было. Кумир же остается как наставник и тренер, у меня никогда не было мысли с ним побоксировать. Я не фантазирую.
У меня есть тренер из Америки Джон Скалли. Вот он, когда выходил на бой, представлял, как с ним боксирует Мохаммед Али. Такой бой с тенью. Я вообще в шоке от этого – он в голове представляет, будто напротив него Мохаммед Али. Для меня это что-то новое, я не практиковал такое.
Я не бы не хотел драться с Али. Он слишком большая фигура для меня. Как я могу с ним даже в мыслях боксировать?» – признался абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
Кремлев – о реванше Бетербиев – Бивол: «Не поддерживаю. Но если захотят, то организуем бой в России»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости